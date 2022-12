Remont mostu Sikorskiego po raz trzeci. Czy tym razem dojdzie do skutku? Konrad Bałajewicz

Most Sikorskiego jest jedną z najstarszych przepraw we Wrocławiu. Stalowa konstrukcja liczy już 147 lat. Dzisiaj jej stan pozostawia wiele do życzenia, podjęto więc decyzję o wzmocnieniu mostu i jego kompleksowym remoncie. Kiedy znów czekają nas utrudnienia w ruchu?