Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jako "Kevin sam w domu" [ZOBACZCIE FILM]

Popularność "Kevina" nie słabnie

Film "Kevin sam w domu" stał się w Polsce częścią świątecznej tradycji. Jego oglądalność od kilkunastu lat jest na stałym poziomie i wynosi 4-5 mln telewidzów. Rekordową liczbę osób śledzących losy Kevina przed telewizorami odnotowano w 2000 roku, kiedy przed telewizorami zasiadło prawie 9 mln widzów.

O dużym przywiązaniu Polaków do świątecznego filmu można było się przekonać w 2010 roku, kiedy stacja Polsat zdecydowała się pominąć go w swojej ramówce. Liczne protesty przekonały władze telewizji do zmiany decyzji.