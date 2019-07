Rekrutacja do liceów i szkół branżowych we Wrocławiu - szczegóły

Jak się okazuje blisko 1300 młodych ludzi, mimo że się dostali, to nie złożyli świadectw w żadnej z wrocławskich szkół. Teraz razem z 1618 uczniami, którzy nigdzie nie zakwalifikowali się w pierwszym etapie, mogą znów aplikować. Jak się okazuje, mają teraz do wyboru ponad 3201 miejsc we wrocławskich szkołach średnich i branżowych. Z informacji przekazanych przez wrocławski Urząd Miejski wynika też, że miejsce w wybranej szkole ma zapewnionych 10 799 wrocławskich uczniów.

We Wrocławiu przed rozpoczęciem pierwszego etapu rekrutacji skumulowanego rocznika absolwentów podstawówek i gimnazjów, przygotowano ponad 14 tysięcy miejsc w szkołach średnich i branżowych. Do szkół pierwszego lub drugiego i trzeciego wyboru, dostało się niespełna 13 tysięcy nastolatków. 1618 młodych ludzi nie osiągnęło minimalnych progów jeżeli chodzi o punktację i nie dostali się do żadnej ze wskazanych szkół.