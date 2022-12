Rekordowo wysokie temperatury w sylwestra na Dolnym Śląsku. Jeśli prognozy się sprawdzą, to czeka nas wiosenna aura

Pogoda w sylwestra i Nowy Rok na Dolnym Śląsku

Jak informuje IMGW Polska w ostatnim tygodniu grudnia i 1 stycznia znajdzie się w strumieniu wilgotnego, ale ciepłego powietrza napływającego znad Oceanu Atlantyckiego. Co to oznacza w praktyce? Po krótkim ochłodzeniu we wtorek i środę czekają nas wyjątkowo wysokie temperatury, które utrzymają się do poniedziałku.

Bezchmurne niebo czeka nas w sobotę na wschodzie Polski, w pozostałych regionach niebo będzie zachmurzone i możliwe są niewielkie oraz duże opady deszczu. Na zachodzie termometr wskaże do nawet 14°C. Wiatr w porywach osiągnie prędkość 60 km/h.