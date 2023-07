Rekordowa liczba zatrzymanych poszukiwanych przez policję w ciągu jednej doby w Wałbrzychu i powiecie

Pierwszy z zatrzymanych we wczorajszy poranek (25 lipca) został zatrzymany na ul. Andersa w Wałbrzychu do kontroli drogowej. 27-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i był poszukiwany jako że unikał aresztu zasądzonego mu za kradzieże. Został skazany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu i teraz już nie uniknie kary.

We wczorajsze popołudnie policja z Boguszowa-Gorc zatrzymała przy ul. Szkolnej w Boguszowie 51-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego. > - Mężczyzna na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu również miał trafić za kraty aresztu śledczego na 10 dni. Okazało się, że wcześniej nie zapłacił zasądzonej grzywny za drobne kradzieże - wyjaśnia Świeży.

W tym samym czasie do zatrzymania doszło też przy ul. Kolejowej w Zagórzu Śląskim. W mieszkaniu zatrzymano 23-latka, który wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu miał odsiadywać wyrok roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Zatrzymanego przewieziono dziś (26 lipca) do Aresztu Śledczego w Świdnicy, stamtąd zaś trafi do zakładu karnego.

Dziś wczesnym porankiem podczas interwencji domowej w Wałbrzychu w ręce funkcjonariuszy wpadł 41-latek. > - Mężczyzna ten był poszukiwany, gdyż został skazany przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy za wcześniejszą jazdę samochodem w stanie po użyciu alkoholu. Wałbrzyszanin również dzisiaj trafi do Aresztu Śledczego w Świdnicy, skąd następnie przewieziony zostanie do więzienia, gdzie spędzi następnych 49 dni - zaznacza oficer prasowy KMP Wałbrzych.

Dziś zatrzymano też 32-letniego sprawcę kradzieży w sklepie przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu. Mężczyzna próbował wynieść odzież o wartości około 200 zł. 32-latek był też poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Miał trafić do celi za przestępstwa narkotykowe. On również znalazł się dziś w Areszcie Śledczym w Świdnicy, a następnie do zakładu karnego.