Rekordowa liczba chętnych do pracy w dyskontach

Wszystko wskazuje na to, że podobnych opinii jest znacznie więcej.

- I pomyśleć, że jeszcze nie tak dawno praca w dyskoncie wydawała się czymś trochę wstydliwym i zajęciem dla osób bez wyższego wykształcenia. Teraz, w czasie kryzysu i ogromnej niepewności, co będzie jutro, okazuje się, że to właśnie markety są najbardziej stabilnym pracodawcą – mówi pan Marek z Gdańska, który w związku z epidemią był zmuszony zawiesić swoją działalność gospodarczą.

W ostatnich trzech tygodniach nasza infolinia rekrutacyjna odnotowała wyraźny, 100 proc. wzrost liczby telefonów z zapytaniami o konkretne możliwości zatrudnienia w Biedronce, w porównaniu do lutego czy początku marca tego roku – informuje nas Agnieszka Chojnacka-Moroz, dyrektor ds. rekrutacji w Biedronce. - Zapytania te dotyczą głównie pracy w naszych sklepach i centrach dystrybucyjnych.

Przypomnijmy, że po styczniowych podwyżkach osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, zarabiają – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3400 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność. Do tego dochodzą jeszcze liczne dodatki.