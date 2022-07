Rejsy po Odrze we Wrocławiu. Czym popływać i zwiedzać miasto z perspektywy rzeki? Galeria i ceny Remigiusz Biały

Rozległe koryto Odry we Wrocławiu tworzy dużą sieć kanałów wodnych idealnych do rejsów. Jest to duża atrakcja dla turystów i mieszkańców, którzy mogą aktywnie wypocząć wypożyczając kajak lub podziwiać panoramę miasta z innej perspektywy wybierając rejs katamaranem. W weekendy statki na wrocławskiej Odrze zamieniają się dyskoteki. Czym można popływać po Odrze we Wrocławiu i ile to kosztuje? Sprawdź w galerii pod zdjęciami.