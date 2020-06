Regularnie okradali paczkomat przy ul. Reja we Wrocławiu, są już w rękach policji

Okradany paczkomat na wrocławskim Śródmieściu policja

Dwaj mężczyźni regularnie okradali paczkomat ustawiony przy ul. Reja we Wrocławiu. Robili to tak sprytnie, że policja początkowo zastanawiała się czy nie wykorzystują do tego internetu i telefonicznej aplikacji do otwierania skrytek bezdotykowo. Okazało się, że nie. Drzwiczki skrytek otwierali siłowo. Nie zostawiali przy tym jednak żadnych śladów.