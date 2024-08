Reaktywacja legendy bluesa: Old Breakout na scenie V edycji Vertigo Summer Blues Festival we Wrocławiu od 19 do 29 sierpnia 2024 Tomasz Pawlak

Zaproszenie na Vertigo Summer Blues Festival: Reaktywacja legendy Old Breakout mat. prasowe organizator

Reaktywacja zespołu Old Breakout to jedno z najważniejszych wydarzeń V edycji Vertigo Summer Blues Festival, który odbędzie się we Wrocławiu od 19 do 29 sierpnia 2024 roku. Członkowie legendarnej grupy, założonej przez Tadeusza Nalepę, powracają na scenę, by przypomnieć największe hity polskiej sceny blues-rockowej lat siedemdziesiątych. To niepowtarzalna okazja, by na nowo odkryć magię muzyki, która ukształtowała pokolenia.