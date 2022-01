Ratownicy górscy od początku roku interweniowali aż 28 razy! Turyści wciąż nie są odpowiednio przygotowani OPRAC.: Justyna Orlik

Początek roku dla ratowników z grupy GOPR Karkonosze był bardzo aktywny. Ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich z dnia na dzień jest coraz większy, co wiąże się z rozpoczynającym się okresem ferii zimowych. Od początku roku ratownicy udzielili pomocy aż 28 razy. Tylko w czasie długiego weekendu od 6.01. do 09.01. wyjeżdżali do 15 poszkodowanych.