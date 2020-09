Ranking najlepszych warsztatów samochodowych w Polsce. Wśród nich, w czołówce, dwa z Wrocławia

PORADNIK. Rozpoczynamy sezon remontowy. Będziesz składać meble? Kup wkrętarkę

Planujesz w mieszkaniu wymianę mebli? A może oczekujesz dziecka i przygotowujesz pokój na jego przyjście? Wiosna to dobry czas na remonty. Skoro w przyrodzie w tym czasie wszystko się zmienia i to na lepsze, dlaczego więc nie pokusić się na to, by i w naszych mieszkaniach nastąpi...