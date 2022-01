Raj dla wielbicieli zakupów! Sklep sieci Primark będzie otwarty we Wrocławiu (LOKALIZACJA, DATA OTWARCIA)

Otwarcie nowych sklepów, zlokalizowanych w galerii handlowej Magnolia Park we Wrocławiu oraz w Manufakturze w Łodzi zaplanowano na koniec 2023 r.

Dołączą one do ogłoszonych wcześniej salonów w Krakowie i Katowicach, zwiększając tym samym liczbę zapowiedzianych otwarć sklepów Primark w Polsce do czterech.

Sukces poprzednich otwarć, po wejściu sieci na polski rynek w 2020 r., pokazał, że unikalna formuła Primark, a w tym moda, artykuły gospodarstwa domowego oraz kosmetyki w korzystnych, niskich cenach trafiają w gusta polskich klientów.