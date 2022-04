Rafał spod Wałbrzycha zagląda do starych szybów, a potem publikuje filmy na swoim kanale [DUŻO ZDJĘĆ]

Rafał "Leon" Romanik: Jest kilka umownych stwierdzeń: eksploracja kopalni , opuszczonych wyrobisk górniczych lub po prostu eksploracja podziemna. Od razu zaznaczam, nie jest to urbex, który ostatnimi czasy zrobił się bardzo popularny, czyli eksploracja niedostępnych budowli i elementów infrastruktury. Ale także nie uprawiam speleologii, gdyż nie zwiedzam jaskiń. Mnie chodzi o kopalnie, sztolnie, szyby górnicze i myślę, że warto to rozdzielić.

Maciej Rajfur: Obejrzałem parę filmów na Twoim kanale i chciałem Cię najpierw zapytać, jak właściwie nazwać to, czym się zajmujesz?

Skąd ta niezwyczajna pasja?

Mogę powiedzieć, że wywodzi się z rodzinnych tradycji. Tata, dziadek i wszyscy wujkowie z okolic Wałbrzycha pracowali w kopalni. Dzisiaj są już nieczynne, a mnie ciągnie pod ziemię, więc mogę chyba powiedzieć, że mam to we krwi. (śmiech) W wieku 15 lat pojawiła się u mnie pasja związana z górnictwem. Interesowało mnie to, ale nie miało żadnego przełożenia na media społecznościowe. Trzy lata później zacząłem kręcić filmy. Leon i jego wyprawy zaistniały kiedy miałem 18 lat, czyli 12 lat temu. Wówczas zaczęło się blogowanie i założyłem kanał na YouTube.