Radosław Ratajszczak rezygnuje z funkcji prezesa zoo? Ma nowy pomysł

Radosław Ratajszczak kierowanie zoo przejął od Antoniego Gucwińskiego. Międzynarodowa komisja konkursowa w 2007 roku jego pomysły nazwała "rewelacyjnymi". - Chcę poprowadzić ten ogród dla zwierząt, a nie dla własnej sławy - mówił wtedy Ratajszczak. To m.in. on odpowiadał za budowę afrykarium, które jest jedną z największych atrakcji wrocławskiego zoo i każdego dnia przyciąga tłumy.

Teraz Radosław Ratajszczak podjął decyzję o wyjeździe z Wrocławia. Za kilka dni ma złożyć rezygnację, potem zamierza wyjechać do Wietnamu, gdzie będzie koordynował projekt przyrodniczy.

Jak donosi Super Express, w tle jest konflikt prezesa zoo z prezydentem Jackiem Sutrykiem. Radosław Ratajszczak od dłuższego czasu miał próbować spotkać się z prezydentem, by porozmawiać z nim o przyszłości zoo i pomysłach na nowe inwestycje. Jacek Sutryk nie znalazł jednak czasu. - On chyba jest już wieku emerytalnym, prawda? - rzucił lekceważąco Sutryk, gdy dziennikarze zapytali go prezesa. Radosław Ratajszczak wiek emerytalny osiągnie w marcu 2022 roku.

Sam prezes nie komentuje informacji o swojej rezygnacji. Wciąż nie ma też oficjalnego komentarza ratusza w tej sprawie.