Radni zagłosowali za dotacją dla Śląska. 3 mln zł wpłynie do klubu

W Śląsku od początku jednak pojawiały się głosy, że 8 mln zł na ten rok (już przekazane) to zdecydowanie za mało dla klubu, który w 2017 i w 2018 roku dostawał po 13 mln zł od miasta. Liczono, że wspomniane 5 mln zł na przebudowę Oporowskiej pozwoli zamknąć budżet. Było to o tyle możliwe, że nie była to dotacja celowa, przeznaczona na budowę nowych boisk. Te brakujące 5 mln zł do tej pory nie wpłynęły do klubu i już nie wpłyną, bo pozwolą miastu wejść w posiadanie 99 proc. akcji WKS-u. Dziura w finansach Śląska jednak została, stąd czwartkowe głosowanie nad dotacją w wysokości 3 mln zł. Głosowanie pomyśle dla Śląska.

Większość radnych uznała, że pomysł i plan Jacka Sutryka jest dobry, ale wszystko przeprowadzane jest bardzo szybko i nie było czasu, aby zapoznać się z dokumentami. Tak czy inaczej nikt nie zagłosował przeciw zmianom w budżecie (głosowanie dotyczyło też innych finansów niezwiązanych ze Śląskiem).