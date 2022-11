Punkty widokowe we Wrocławiu. Tu zobaczysz miasto z lotu ptaka [CENY, LOKALIZACJE] Monika Fajge

Oto najpopularniejsze punkty widokowe we Wrocławiu. Zobacz gdzie są i ile kosztuje bilet wstępu. Poruszaj się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie. Pawel Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

Wrocław to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast w Polsce. Stolica Dolnego Śląska oferuje przyjezdnym, ale też mieszkańcom mnóstwo atrakcji. Wśród nich są wieże i punkty widokowe. Warto się na nie wspiąć, bo Wrocław z góry naprawdę robi wrażenie. Panoramę miasta można oglądać nie tylko z wrocławskiego drapacza chmur – Sky Tower. Sprawdźcie! To najpopularniejsze punkty widokowe we Wrocławiu. Kliknijcie w GALERIĘ, a potem poruszajcie się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie.