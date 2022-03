Puchacz Tytan nadal poszukiwany! Zaginął skrzydlaty terapeuta. Skrzydlata Ferajna apeluje o pomoc w jego odnalezieniu

- Przed godziną 20:00 (21 marca) zaginął PUCHACZ EUROPEJSKI, którego wielu z Was zna. Jest to ptak bardzo łagodny z tego względu iż pracuje z dziećmi i dorosłymi ze schorzeniami autyzmu i nie tylko. Ptak odleciał w okolicach Radziechowach (Zagrodno / Złotoryja / Chojnów / Legnica) może się przemieścić. Nie da się nie zwrócić na niego uwagi bo jest duży i przyciąga wzrok. Do łap ma przyczepione dwa żółte skórzane paski, za które można bez problemu go złapać i posadzić nawet na gołą rękę. Gdyby ktoś go widział lub udało się złapać, proszę o telefon: 794 250 066 - czytamy na profilu Skrzydlata Ferajna na Facebooku.