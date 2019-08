Ptaki szybciej, niż rok temu, szykują się do odlotu z Wrocławia. Dlaczego?

Jerzyki do Polski przylatują dość późno, bo w maju i krótko u nas bawią. Gniazdują, wychowują młode i zwykle odlatują około 15 sierpnia. W tym roku stało się to wcześniej, bo ostatnie duże grupy jerzyków widziane były w mieście 2 sierpnia. Stało się tak być może dlatego, że szybciej odchowały młode. Jerzyki są bardzo pożytecznymi stworzeniami, ponieważ wyłapują komary. Niestety z roku na rok jest ich we Wrocławiu coraz mniej.

- Z tego, co ja obserwuję, 25 lat temu gniazdowało ich u nas zdecydowanie więcej. Na początku lata można było oglądać podniebne ewolucje tych ptaków. Ocieplanie budynków, zamykanie wszelkiego rodzaju możliwych szczelin, dziur i innym miejsc do gniazdowania zmniejszyło zdecydowanie populację jerzyków w mieście - mówi dr Tomasz Piasecki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.