Psycholog o wyrwaniu się ze szpon depresji. Najgorzej jest zacząć

Czy rzeczywiście jest tak, że w zimie problem depresji narasta? A jeśli tak, co jest tego powodem?

To, co różni zimę od wiosny czy lata, to nie tylko mniejsza ilość światła słonecznego, ale również to, że nasza aktywność jest jednak mniejsza. Gdy jest ciemno, zimno, mniej chce nam się wychodzić z domu i w gruncie rzeczy rezygnujemy z tego, co sprawia nam przyjemność: spaceru, spotkania ze znajomymi, sportu, wyjścia do kina itp. A to właśnie często poprawia nam nastrój. Poza tym: gdy jest mniej słońca na zewnątrz, czujemy się po prostu gorzej.

Jakie są szybkie metody poprawienia sobie nastroju? Takie last minute?

Gdyby była złota recepta last minute, to osoba, która by ją wymyśliła, byłaby już multimiliarderem. Pomyślałabym jednak o self-compassion, czyli o byciu dla siebie dobrym i wyrozumiałym. Czasami powinniśmy pozwolić sobie na gorszy nastrój, mamy do tego prawo. Ne ma w tym nic złego, jeśli to się nie przedłuża. Inną kwestią, ale również w ramach wspomnianego self-compassion, jest to, że warto zrobić coś dla siebie. Odłożenie obowiązków o jeden dzień nie powinno być problemem. Zamiast tego zróbmy coś, co nam sprawia przyjemność.