Psy do adopcji. Te czworonogi z Wrocławia czekają na dom [ZDJĘCIA, SZCZEGÓŁY]

W okresie letnim schroniska dla bezdomnych zwierząt pękają w szwach. Zwierzęta gubią się podczas spacerów, ale też – niestety – są porzucane przez właścicieli, którzy planują wakacyjne wojaże, a pies jest dla nich “urlopową przeszkodą”. W tym roku sporo psów trafiło też do schronisk z objętej wojną Ukrainy. Na nowy dom i kochającego opiekuna czekają m.in psiaki ze schroniska we Wrocławiu. Jeśli szukacie czworonożnego przyjaciela i lojalnego towarzysza, koniecznie zajrzyjcie na ul. Ślazową 2. Zobaczcie psy, które we wrocławskim schronisku cierpliwie czekają na adopcję. Kliknijcie w zdjęcie powyżej, a potem poruszajcie się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie.