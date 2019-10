Pstryknij grzyba! Zobacz galerię zdjęć najlepszych okazów [ZDJĘCIA]

Jeśli wybraliście się na grzyby i znaleźliście najpiękniejsze na świecie okazy, zgłoście je do naszego plebiscytu "Pstryknij grzyba". Wyślijcie nam zdjęcie i weźcie udział w zabawie. Zwycięzca otrzyma zestaw grillowy z kompletem przypraw Prymat. Nagroda za II miejsce to kosz na grzyby z kompletem przypraw Prymat, za III miejsce można dostać przyprawy do grilla. Właśnie ruszyło głosowanie.

TUTAJ ZGŁOSISZ SWOJĄ KANDYDATURĘ I ZAGŁOSUJESZ

Każdy z Was może wziąć udział w tegorocznej edycji plebiscytu "Pstryknij grzyba". Wystarczy, że podeślijcie nam zdjęcie znalezionych przez Was okazów przez nasz formularz zgłoszeniowy i regulamin plebiscytu "Pstryknij grzyba" dostępne TUTAJ.

Pstryknij grzyba - głosowanie

Każdy z Was może też zagłosować na swojego faworyta w plebiscycie "Pstryknij grzyba". Głosowanie odbywa się na dwa sposoby: przez naszą stronę internetową i przez Facebooka. Gdy głosujecie tradycyjnie, możecie oddać 5 głosów dziennie na jednego kandydata. Przez Facebooka można oddać 4 głosy dziennie na jednego kandydata - każdy Wasz głos oddany przez serwis Facebook mnożymy 2 razy.