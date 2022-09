PSTRYKNIJ GRZYBA! Grzyby obrodziły na Dolnym Śląsku. Cała Polska nam zazdrości! [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

Mamy pierwszy prawdziwy wysyp grzybów w tym roku. W lasach Dolnego Śląska jest ich tyle, że warto zabrać ze sobą na grzybobranie dodatkowe kosze. Nasi czytelnicy chwalą się zbiorami, przysyłając do nas zdjęcia. A inni grzybiarze z całej Polski komentują: "Piękne zazdroszczę bo u nas nie ma", "U nas w Świętokrzyskiem też nie ma", "Na Kujawach kicha! W bydgoskich lasach nawet trudno znaleźć "trujaka", "Na Podlasiu susza, nie ma nic!", "A na Mazowszu nawet psiaków nie ma". Zobaczcie najnowsze zdjęcia, które nadesłali do nas grzybiarze z Dolnego Śląska. Czekamy też na Wasze fotki - pokażcie, co znaleźliście, wysyłajcie zdjęcia mailem na adres: [email protected] lub w wiadomościach na Facebooku.