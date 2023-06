Pstrąg kłodzki w Spalonej w Górach Bystrzyckich. Osmelakowa Dolina podaje pyszną rybę. Pomysł na niedzielny obiad i wycieczkę FILM, ZDJĘCIA Adrianna Szurman

W Spalonej Dolnej w gminie Bystrzyca Kłodzka działa smażalnia pstrąga Osmelakowa Dolina. Serwuje wyjątkowego kłodzkiego pstrąga złowionego na miejscu i usmażonego nie we fryturze, jak w większości smażalni pstrągów w regionie, ale na maśle. Ryba nad wodą w Górach Bystrzyckich smakuje wybornie. To fajny pomysł na niedzielną wycieczkę w piękne miejsce, które powstało z miłości do gór.