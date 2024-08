Przypominamy o całkowitym zakazie kąpieli w miejskich fontannach. Mogą one powodować niebezpieczeństwo!

Fontanny miejskie, choć kuszą swoim chłodem w upalne dni, nie są bezpiecznym miejscem do kąpieli. Woda w nich krąży w zamkniętym obiegu, co sprzyja rozmnażaniu się różnego rodzaju mikroorganizmów. Ponadto, by utrzymać wodę w miarę czystą, stosowane są różne środki chemiczne.

- Dbając o stan miejskich fontann, woda uzdatniana jest środkami chemicznymi, które ją odgrzybiają, odkamieniają i zabijają niebezpieczne bakterie. Aby utrzymać odpowiedni poziom pH woda jest dezynfekowana przy użyciu podchlorynu sodu i aktywnego tlenu. Zamknięty obieg sprzyja rozmnażaniu się bakterii. Kąpiel w fontannie, zwłaszcza dla małych dzieci, może zakończyć się różnymi dolegliwościami i w konsekwencji nawet koniecznością wizyty u lekarza – przestrzega Ewa Mazur ze ZDiUM.

Nie można także zapominać, że do wody w fontannach dostają się różne zanieczyszczenia, a także mogą w niej przebywać ptaki i dzikie zwierzęta, które są potencjalnymi nosicielami groźnych patogenów.