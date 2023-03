Przygotuj dom i ogród na wiosnę. Już dziś zaplanuj drobne prace, które przyniosą wielki efekt

Kalendarzowa wiosna już się rozpoczęła i jest dobry znak, by... zacząć planować nie tylko generalne porządki, ale też mniejsze i większe prace w naszym domu, a także ogrodzie. Im wcześniej się za to zabierzemy, tym szybciej będziemy mogli cieszyć się pięknym otoczeniem. O czym więc warto pomyśleć wraz z nadejściem wiosny?

Mała architektura i "infrastruktura" ogrodowa. Pamiętaj: ogród to nasz drugi salon

Jeśli nasz ogród jest spory, warto na wiosnę pomyśleć nad nowym tarasem lub altaną. Zadaszony taras albo estetyczna, ażurowa altana pozwalają schronić się przed deszczem czy ostrym słońcem, ale nadal przebywać na świeżym powietrzu. Altany i tarasy zalet mają naprawdę wiele! Ozdobą ogrodu są też oczywiście meble i... mamy w czym tu wybierać. Oferta mebli ogrodowych jest naprawdę szeroka - można postawić na meble plastikowe, rattanowe, stalowe, aluminiowe, żeliwne, czy drewniane. W przypadku tych ostatnich, o ich wykonanie zawsze możemy poprosić stolarza. Wówczas mamy pewność, że meble będą takich gabarytów, jakich potrzebujemy i w takim stylu, jaki nam odpowiada. Jeżeli mamy dom, musimy pomyśleć też o ścieżce/ścieżkach i podjeździe. Kostka brukowa obecnie jest najpopularniejszym materiałem w aranżacji terenu wokół domu i do układania ścieżek ogrodowych.

Rabaty, kolorowe kwiaty. Niech nasze ogrody, tarasy i balkony mają klimat!

Czym jest ogród bez kwiatów, krzewów, czy drzewek? Owszem, wymagają one od nas pieleganacji - mniejszej lub większej - ale nie oszukujmy się, warto je mieć! Zieleń wycisza, uspokaja, cieszy oko i po prostu robi klimat. A wiosna to dobry czas, by zaplanować rabaty, czy zastanowić się, gdzie na tarasie albo balkonie postawimy skrzynie z kwiatami, albo ozdobne donice.

Jak się do tego zabrać? Na początek wybierzmy się do szkółki roślin lub centrum ogrodniczego. W tych miejscach wybór jest ogromny, a możemy też liczyć na doradztwo ze strony pracowników tych miejsc. Ponadto łatwo tutaj też się zainspirować gotowymi inspiracjami.

A co jeśli nie mamy na to czasu, albo czujemy, że nie podołamy zadaniu? W takiej sytuacji warto skontaktować się ze specjalistą, który zawodowo zajmuje się planowaniem ogrodów. Dzięki niemu nasz zielony teren będzie nie tylko zachwycał, ale też zostanie zaprojektowany zgodnie z naszymi potrzebami i możliwościami. Jeżeli lubimy prace ogrodowe, postawi na takie rośliny, które wymagają częstej pielęgnacji. Natomiast jeżeli jesteśmy zapominalscy, a na ogród lubimy tylko patrzeć, dobierze nam taką zieleń, która będzie dla nas mniej pracochłonna. Jeżeli już o ogrodach mowa, to jeszcze dwie rady.

Jeżeli sami planujemy aranżację ogrodu, sięgnijmy po kamienie ogrodowe. To praktyczne i ładne rozwiązanie, które pasuje do każdego ogrodu, bez względu na to, w jakim stylu został on zaaranżowany. Obecnie na rynku dostępne są kamienie w różnych formach i kolorach.

Kolejna rada: jeżeli mamy dzieci, wydzielmy dla nich bezpieczną strefę zabaw i spędzania wolnego czasu, zaaranżujmy dla nich miejsca, w których w pełni oddadzą się aktywnościom. Może bramki do gry w piłkę nożną? Mini tor przeszkód? Pomyślcie nad tym - do stworzenia takiej strefy warto wykorzystać siatki, które można kupić od licencjonowanego producenta - tylko wówczas mamy gwarancję, że będą one w pełni bezpieczne dla naszych pociech.

Wiosną na tapet bierzemy też dom. To dobry czas na... remont!

Chcesz zmienić swoje wnętrza? Jeżeli nie ma to być generalny remont, to marzysz, chociaż o remoncie jednego pomieszczenia w swoim domu lub mieszkaniu? Jeśli tak, to zaplanuj te prace już teraz. Lepszego momentu niż początek wiosny nie będzie. Drobne prace remontowe: malowanie i przykręcanie półek, często jesteśmy w stanie wykonać sami. Poświęcając na to weekend, czy dwa dni urlopu, sami uporamy się z odświeżeniem wnętrza. Jednak zakup farby, tapety i regału to nie wszystko. Gdy zabieramy się za majsterkowanie, potrzebujemy też... narzędzi! Bez tych solidnych i z prawdziwego zdarzenia, ani rusz. Dlatego konieczna będzie wizyta w profesjonalnym sklepie z narzędziami, gdzie dowiemy się, jaki sprzęt do prac remontowych będzie nam potrzebny i jaki sprawdzi się najlepiej. Natomiast jeśli wiemy, że najbliższe prace remontowe wykonywane przez nas samych zbyt szybko się nie powtórzą, skorzystajmy z wypożyczalni narzędzi. Zamiast kupować wiertarki, czy szlifierki, pożyczmy je.

Jednak w przypadku, gdy decydujemy się na konkretne prace w naszych czterech kątach, wynajmijmy profesjonalistów. Solidny fachowiec zadba o to, by nowe wnętrza cieszyły nasze oko i by posłużyły nam na wiele lat. Ekipa od wykończeń i remontów wnętrz zajmie się wszystkim od a do z. Położy kafle, zamontuje oświetlenie, wyrówna ściany, położy tapety i panele, dobuduje ściankę i zrobi nowe gniazdko w ścianie. Czasami warto od razu postawić na fachowca: zrobić remont raz, a dobrze. A jeśli marzysz nowej kuchni to... oddaj jej projekt i wykonanie w ręce firmy, która tworzy wyjątkowe meble na wymiar. Dzięki temu masz pewność, że meble szyte będą na miarę twoich potrzeb i będą jedyne w swoim rodzaju. Styl nowoczesny, klasyczny? Rączki czarne, czy może frezy? Żaden problem - to wszystko dostaniesz od firmy profesjonalnie zajmującej się tworzeniem mebli.

Od remontów do większych prac

O czym jeszcze warto pomyśleć wiosną? Jeżeli nasz dom wymaga ocieplenia, zmiany elewacji, czy dachu, zaplanujmy to już dziś. A może marzy nam się murowany garaż? Skontaktujmy się z firmą budowlaną, która nam doradzi, przygotuje kosztorys i w dogodnym momencie podejmie się prac.

Zastanówmy się też, czy nie potrzebujemy nowych drzwi, bramy, okien, czy balustrad. To większe prace, na które zawsze wdaje nam się, że nie mamy czasu, a po prostu trzeba zaplanować je z wyprzedzeniem i nawet się nie obejrzymy, a nasz dom będzie już odnowiony. Wiosną warto też zamówić opał. Podejmując dziś pierwszy zakup, możemy uniknąć dużego wydatku zimą. Zawsze planujmy duże wydatki z wyprzedzeniem, to daje duże poczucie komfortu i zwiększa naszą swobodę finansową.

Jeżeli sami mamy problem ze sfinansowaniem wszystkich naszych potrzeb, warto zwrócić się z prośbą o pomoc do doradcy finansowego, który znając naszą sytuację materialną, będzie w stanie dopasować dla nas idealną ofertę z finansowym wsparciem.

Niech dom będzie eko!

Domy energooszczędne to nie zwykły trend czy moda, ale realna korzyść dla naszego portfela oraz środowiska. Jeżeli zastanawiamy się nad budową domu, to od razu skontaktujmy się firmą świadczącą usługi projektowania i stawiania domów energooszczędnych.

