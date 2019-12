Przy ul. Asfaltowej powstanie nowa szkoła. Zobaczcie, jak będzie wyglądać [WIZUALIZACJE]

Miasto rozstrzygnęło właśnie konkurs na projekt koncepcyjny szkoły z przedszkolem, w którym wzięło udział 14 pracowni. Zwyciężyło wrocławskie biuro projektowe „MAJOR architekci". Budynek będzie miał dwie kondygnacje, oddzielne części dla najmłodszych (przedszkole), dla uczniów (szkoła) i dla administracji szkoły. Mają tam powstać: dwie sale gimnastyczne, salka do gimnastyki korekcyjnej, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, 100-metrowa bieżnia, skocznia do skoku w dal, 2 place zabaw, świetlice, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze. W przedszkolu będzie 8 oddziałów dla 200 dzieci, sala rekreacyjna, węzeł żywienia z jadalnią dla całego zespołu.