Przy parku Szczytnickim we Wrocławiu staną apartamentowce. Trwa wyburzanie starych budynków [ZDJĘCIA] Błażej Organisty

Inwestycja "Apartamenty przy Parku Szczytnickim" we Wrocławiu to 142 mieszkania w kilku budynkach wielorodzinnych. Deweloper z Warszawy zbuduje je przy kościele NMP Częstochowskiej. Proboszcz nie jest do końca przekonany, czy budowa nie naruszy świątyni stylem nawiązującej do architektury klasycznej.