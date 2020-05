Przy Jazie Opatowickim kłusownicy złowili ogromnego suma. Interweniowała Straż Miejska [ZDJĘCIA]

5 maja 2020 r. około godz. 16.30 strażnicy miejscy patrolując ulicę Braci Gierymskich otrzymali zgłoszenie od wędkarzy o kłusownikach którzy złowili dużą rybę i są w tej chwili przy Jazie Opatowickim. Na miejscu znaleźli żyjącego jeszcze suma, który mierzył 175 cm długości. Kłusownicy, którzy wyciągnęli go z wody, uciekli na widok radiowozu. Ryba, przy pomocy innych wędkarzy, trafiła z powrotem do rzeki. Sum jest obecnie w okresie ochronnym, a, jak twierdzili świadkowie, do nielegalnego połowu kłusownicy użyli tzw. szarpaka (linka na końcu której znajduje się wiele haczyków). Teren jazu jest monitorowany przy pomocy kamer, co powinno ułatwić schwytanie kłusowników. Sprawę bada policja.