Przezorny rodzic, czyli jak dbać o bezpieczeństwo najmłodszych w domu Dawid Sarysz

Zgodnie z prawem dziecko może pozostać samo w domu po ukończeniu 7. roku życia. Zanim jednak rodzice się na to zdecydują, powinni pamiętać, żeby pociechę odpowiednio do tego przygotować. Bo choć dom to miejsce kojarzące się z bezpieczeństwem, to właśnie w mieszkaniach często dochodzi do wypadków z udziałem najmłodszych. Jak zatem nauczyć dziecko zasad zachowania ostrożności? Poznaj kilka istotnych wskazówek.