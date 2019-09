Przez te choroby dzieci gorzej się uczą. Twoje dziecko też je ma?

Twoje dziecko ma złe oceny z poszczególnych przedmiotów, nie potrafi skupić się na nauce, jest rozkojarzone i ma złe nastawienie do niektórych przedmiotów? To nie zawsze brak motywacji czy obniżony poziom inteligencji. Niekiedy za takimi symptomami stoi choroba, zaburzenie lub lęk.

Najważniejsza jest dobra diagnoza

Z zaburzeniami uczenia mamy do czynienia kiedy dziecko próbuje, stara się, jego poziom inteligencji jest zbliżony do rówieśników a nauka i tak sprawia ogromne problemy. Zaburzenia są uwarunkowane czynnikami genetycznych. W niektórych przypadkach mają też związek z niestandardowym rozwojem struktur mózgowych z okresie prenatalnym. Oznacza to, że nie mamy na nie bezpośredniego wpływu. Mamy jednak wpływ na to, jak dzieci radzą sobie z zaburzeniami i jak reagują na rówieśników z zaburzeniami. Zadaniem rodziców i opiekunów jest zadbanie o prawidłowy rozwój dziecka i edukację, bez traumatycznych wspomnień.