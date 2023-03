Przez nich można stracić majątek! Poszukiwani listem gończym na Dolnym Śląsku za oszustwo lub przywłaszczenie. Może kogoś rozpoznajesz?

Poszukiwani listem gończym na Dolnym Śląsku za przestępstwa przeciwko mieniu

Osoby, które spotykamy na swojej życiowej drodze wydają się nam mniej lub bardziej godne zaufania. Niestety, pośród tych budzących zaufanie są tacy, co wykorzystują swój dar do kariery na drodze przestępczej. Policja https://poszukiwani.policja.pl/ udostępnia wizerunki poszukiwanych przez dolnośląskie ograny ścigania za przestępstwa, które ugodziły w mieszkańców naszego regionu. Przez prezentowanych w galerii dołączonej do tego tekstu można stracić majątek!

Jakie przestępstwa mają na koncie?

Oszustwo dotyczące mienia znacznej wartości,

przywłaszczenie powierzonych rzeczy, w tym pieniędzy

część z nich ma również na sumieniu inne sprawki, jak fałszerstwa i fałszowanie pieniędzy.

Wizerunki poszukiwanych z informacją o powodach poszukiwania znajdziecie w opisach zdjęć naszej galerii dołączonej do tekstu. Zachęcamy do oglądania.