Przez miesiąc tramwaje w centrum miasta będą jeździć objazdami

W sobotę, 21 września, rozpocznie się remont torowiska na Podwalu, na odcinku od pl. Jana Pawła II do pl. Orląt Lwowskich. Oznacza to duże zmiany tras tramwajów linii 0L, 0P, 6, 7, 14, 23, 24, 31 i 32. Będą one obowiązywać prawie miesiąc – do 19 października. Na kolejnych slajdach sprawdźcie, jak w czasie remontu będą jeździły tramwaje.

Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska