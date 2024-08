Przerażające zdarzenie we Wrocławiu. Mężczyzna z nożem w ręce krążył wokół jednego z przedszkoli

We wtorkowe popołudnie, 27 sierpnia, na teren wokół przedszkola Pod Wierzbami przy ulicy Stabłowickiej 95 we Wrocławiu, podszedł młody mężczyzna trzymający w ręku nóż. Na szczęście, mimo groźnego zachowania, nikomu nie zrobił krzywdy. Jednak obecność uzbrojonego mężczyzny w pobliżu placówki wzbudziła zrozumiały strach i niepokój wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W rozmowie z "Gazetą Wrocławską" jedna z mam opisała mężczyznę jako wysokiego, szczupłego blondyna w wieku około 18 lat.

Dyrekcja przedszkola Pod Wierzbami zareagowała na zdarzenie, ostrzegając rodziców i apelując o szczególną ostrożność: