Przepis na sportowy sukces? Kiszonki w codziennej diecie!

Dlaczego kiszonki?

- Obecna sytuacja pandemiczna doprowadziła do tego, że zaczęliśmy szukać alternatyw dla tabletek i lekarstw. Jako probiotyki zaczęliśmy stosować na początku kiszoną kapustę i ogórki. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio wspomniałem o tym w którymś wywiadzie i dziś mamy okazję odwiedzić gospodarstwo w Karnicach koło Żmigrodu na Dolnym Śląsku, które zajmuje się uprawą warzyw i kiszeniem ich - mówi Tomasz Kryk, Trener Kadry Olimpijskiej Kobiet w kajakarstwie klasycznym. - Kiszonki mają ogromny wpływ na zdrowie. W książce Mayera "Twój drugi mózg. Komunikacja umysł - jelita" możemy przeczytać, że populacja Stanów Zjednoczonych straciła 30 proc. swoich naturalnych bakterii. Tylko przez jedzenie przetworzone i fast foody. Dlatego tak ważne jest, byśmy powrócili do tego, co naturalne. Natura już nieraz nam pokazała, że jeżeli za bardzo chcemy w nią ingerować, to ona się od nas odwraca.