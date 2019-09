Przepis na BEZproblemowy powrót do szkoły z płatkami Lubella

Wielu rodziców zastanawia się, jak zorganizować poranek, aby wszystko szło gładko i bez opóźnień. Niektóre rzeczy, jak plecak czy ubrania można przygotować dzień wcześniej, tak by rano mieć jak najmniej do zrobienia. Warto uzmysłowić to dziecku i wprowadzić stałą porę tych czynności.

A co ze śniadaniem? Świeżo przygotowany posiłek będzie miłym rozpoczęciem poranka i pozwoli pozytywnie nastroić dziecko na resztę aktywnego dnia w szkole. Warto wybrać proste, pyszne i pożywne posiłki, które nie wymagają wiele pracy. Tu najlepiej sprawdzą się pełnoziarniste Płatki Lubella dla dzieci, które są BEZ oleju palmowego i BEZ syropu glukozowego.

Od klasycznego podania z mlekiem czy jogurtem, po przygotowanie z tostami, czy nawet w formie omletu. Możliwości jest nieskończenie wiele. Za sprawą pełnego ziarna, płatki są bogate w wiele składników odżywczych. Zawierają błonnik, który może usprawniać funkcje organizmu, witaminę B1 odpowiedzialną za funkcjonowanie układu nerwowego i minerały, jak mangan, fosfor, cynk czy żelazo.

Płatki od Lubelli można też chrupać w przerwach pomiędzy lekcjami. Śniadanie i przekąski z płatkami Lubella pobudzą nawet najbardziej zaspane szare komórki. Do tego ciekawe kształty; kółka i krzyżyka, muszelek czy ciasteczek, ubarwią posiłek nawet największego niejadka. A jest w czym wybierać: Lubella Płatki to Choco Muszelki, Choco Kulki, Miodo Kółka, Cinisy, Choco Piegołaki i Duo Carmel.



Aby ułatwić BEZproblemowy powrót do szkoły, przygotowaliśmy szybkie i sycące przepisy na pyszne śniadania dla całej rodziny z płatkami Lubella Miodo Kółka i Choco Muszelki.

OMLET BISZKOPTOWY Z PRAŻONYMI JABŁKAMI I MIODO KÓŁKAMI

2 porcje:

Omlet:

1 szklanka płatków Lubella Miodo Kółka

4 jajka

2 łyżki mąki pszennej

1 łyżka cukru trzcinowego

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżka masła klarowanego

Prażone jabłka:

2 duże jabłka

1 łyżka miodu

1 łyżeczka soku z cytryny

Jako dodatki:

płatki Lubella Miodo Kółka

jogurt naturalny gęsty

Oddzielić białko od żółtka. Żółtka ubić z cukrem, pod koniec ubijania przesiać mąkę oraz ekstrakt waniliowy i wymieszać. Z białek ubić pianę i delikatnie połączyć z masą z żółtek. Na patelni rozgrzać masło, wlać masę, wierzch posypać płatkami i zakryć przykrywką. Smażyć na bardzo małym ogniu przez 2-3 minuty, a kiedy wierzch będzie już lekko ścięty, przełożyć omlet na drugą stronę i smażyć około 1 minutę.

Jabłka obrać, pokroić w drobną kostkę, przełożyć do garnka. Wlać odrobinę wody i dusić pod przykryciem przez około 5 minut. Dodać miód, wymieszać. Podawać z omletem i jogurtem. Posypać płatkami.

TOSTY FRANCUSKIE Z DUSZONĄ ŚLIWKĄ I CHOCO MUSZELKAMI

2 porcje:

½ szklanki pokruszonych płatków Lubella Choco Muszelki

6 kromek bagietki

2 jajka

1 szklanka mleka

1 łyżka miodu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

masło klarowane do smażenia

200 g śliwek węgierek

1 łyżka miodu

2 łyżki wody

1/2 łyżeczki soki z cytryny

Jako dodatki:

płatki Lubella Choco Muszelki

jogurt naturalny

Śliwki drobno pokroić, przełożyć do garnka, wlać wodę i zagotować. Gotować około 5 minut, aż się delikatnie zaczną rozpadać. Dodać sok z cytryny, pokruszone płatki Choco Muszelki oraz miód do smaku, wymieszać.

W misce roztrzepać jaja z miodem, wlać mleko oraz ekstrakt i wymieszać. Włożyć pokrojoną bagietkę, dokładnie zamoczyć kromki i podsmażyć na maśle klarowanym.

Podawać na ciepło, z gorącymi śliwkami, jogurtem oraz płatkami Choco Muszelki.

