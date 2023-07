Przejścia podziemne we Wrocławiu. Jedne zachwycają, inne niepokoją i strach po nich chodzić nawet za dnia. Zobaczcie zdjęcia!

Przejścia podziemne, tunele, przeprawy dla pieszych i samochodów. We Wrocławiu ich nie brakuje. Każde ma swój własny charakter, czy historię. We Wrocławiu jest nawet przeprawa pod torami tramwajowymi, zbudowana w 1945 roku. Poznaj historię wrocławskich przejść podziemnych i dowiedz się jakie niespodzianki "serwują" przechodniom.

We Wrocławiu wybudowano dotąd kilkadziesiąt przepraw podziemnych, tuneli czy ciągów rowerowo-pieszych pod mostami. Aby nie rozmieniać się na drobne, postanowiłam w tym artykule skupić się na tym co ZDiUM nazywa "przejściami podziemnymi".

Przejście podziemne ma za zadanie oddzielić ruch pieszych od ruchu samochodowego. Przechodnie mogą w nich przekraczać ulice czy torowiska, nie będąc zależnymi od świateł drogowych czy pasów. Takie przeprawy we Wrocławiu to: Przejście podziemne pod ul. Jerzego Bajana

Przejście podziemne Brama Oławska

Przejście podziemne pod al. Jana III Sobieskiego

Przejście podziemne pod pl. Jana Pawła II

Przejście podziemne przy ul. Młodych Techników

Przejście podziemne przy al. Ignacego Paderewskiego

Przejście podziemne Ronalda Reagana

Przejście podziemne Słodowe

Przejście podziemne nr 2 na pl. Społecznym

Przejście podziemne nr 3 na pl. Społecznym

Przejście podziemne nr 4 na pl. Społecznym

Przejście podziemne pod pl. Strzegomskim

Przejście Świdnickie

Przejście podziemne Winogronowe

Przejścia podziemne budowano we Wrocławiu od roku 1945 (wtedy też powstało najstarsze z nich). Wiele wybudowano w latach 70. i 90. Najmłodsze z nich "wydrążono" w roku 2008. Zobacz jak wyglądają przejścia podziemne na trasie tramwaju 33 we Wrocławiu. Dowiedz się kiedy powstały i jak zostały zbudowane. Zajrzyj do galerii:

Przejścia podziemne we Wrocławiu - każde jest inne

Mogłoby się wydawać, że wszystkie przeprawy podziemne są takie same i może różnią się wielkością czy usytuowaniem. Ale to nieprawda. Większość przejść podziemnych we Wrocławiu znajduje się na trasie tramwaju 33. Można w nich znaleźć sklepiki i kioski, jak w przejściu pod placem Strzegomskim. W niektórych są nawet restauracje (pod placem Jana Pawła II). Dwa z nich połączone są bezpośrednio z centrami handlowymi - przejście Winogronowe i pod rondem Reagana.

Najstarsze przejście we Wrocławiu, bo wybudowane w roku 1945, co ciekawe powstało wyłącznie pod torowiskiem, a nie jak większość, pod ulicą. Jest to także jedno z najmniejszych przejść w mieście. Mowa oczywiście o przeprawie przy al. Paderewskiego, naprzeciwko stadionu Olimpijskiego. Przejście owiane jest złą legendą, która narodziła się w skutek powojennych napaści dokonywanych w przeprawie. Choć wiele się zmieniło, dziś i tastrach tamtędy chodzić nawet w dzień. W niektórych przeprawach znajdziemy odrobinę sztuki i kultury. Dotąd z takim najbardziej kojarzyło się przejście na Świdnickiej. Od remontu placówką "Przejście Dialogu" utworzoną pod ul. Świdnicką, opiekuje się Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Odbywają się tu wystawy, spotkania kulturalne czy integracyjne. Poza tym mogą się tu zgłosić osoby, które właśnie przybyły do Wrocławia i próbują się odnaleźć w mieście.

Najkrótsze przejście podziemne we Wrocławiu ma zaledwie 16 metrów. Najwęższe - 5 metrów. Największe przejście podziemne ma 361 metrów długości i 16 szerokości. Zobacz jak wyglądają przejścia podziemne na trasie tramwaju 33 we Wrocławiu. Dowiedz się kiedy powstały i jak zostały zbudowane. Zajrzyj do galerii:

W przejściu Słodowym, poprzez sztukę podkreślono miejską myśl przewodnią: "Wrocław miastem spotkań". Pod instalacją z glinianych kafli spotykam gitarzystę. Mieszko reprezentuje sentymentalny obraz dawnych przejść we Wrocławiu, które głównie kojarzyły się z muzykami zarabiającymi "do kapelusza".

Muzyk ma 30 lat i pochodzi z Jaworzna. Zostawił pracę w korporacji na rzecz podróżowania. - Tam skąd pochodzę, nie gra się w przejściach podziemnych, ale już w Katowicach, jak najbardziej - mówi. - Rok temu, jeszcze przed trzydziestką "udało" mi się całkowicie zmienić swoje życie - życie na poziomie. Pracę, pieniądze i stabilizację zamieniłem na: czy dziś zarobię, czy nie. W praktyce nie jest tak źle jak to brzmi, bo za urobek mogę sobie pozwolić na jedzenie i nocleg. Ale... to byłoby na tyle - komentuje śmiechem Mieszko.

Muzyk przyznaje, że poszukiwał minimalizmu, będąc niezadowolonym ze stylu życia, jakie prowadził. - Szanowałem swoją posadę i wynagrodzenie, ale one nie dawały mi poczucia wolności i spełnienia. - W przejściach nie gram tylko dla siebie. Gram także dla ludzi. Jest to więc budujące, jeśli zatrzymują się by mnie wynagrodzić czy docenić mój występ. W życiu zdarzyło mi się, że mnie wyzywano czy wyganiano. Dziś zacząłem grać w przejściu Winogronowym ale wiele osób prowadzi tam biznesy. Zostałem wyproszony ale pan z ochrony był na tyle uprzejmy, że wskazał mi przejście naprzeciwko. I dlatego jestem tu.

Muzyk gości we Wrocławiu od kilku dni. Ma w planach podróż do Chorwacji. Przyznaje, że w niektórych miastach gra uliczna jest bardziej popularna niż u nas. Niemniej, na Wrocław nie narzeka.

Jednym z najciekawszych przejść podziemnych we Wrocławiu jest niewątpliwie Brama Oławska. Nie ma tu sklepów, czy muzyków. Na stałe mieszkają tu gołębie, a czasowo przebywają osoby bezdomne, z całym dobytkiem. Na jednym krańcu przejścia znajdziemy makietę oryginalnej Bramy Oławskiej z XVI wieku, na drugim zaś armatę. Pierwotnie, zbudowana w XIII wieku Brama Oławska, była częścią murów obronnych miasta i stanowiła wejście do niego. Składała się z bramy wewnętrznej i zewnętrznej. Po wyburzeniu fortyfikacji, pod koniec XVIII wieku, nad drogą wiodącą ku centrum z bramy wewnętrznej pozostał jedynie łuk bramny. Ale i ten potem zburzono. Bramę zewnętrzną zlikwidowano na początku XIX wieku, z zarządzenia Francuzów. Podczas budowy przejścia podziemnego natrafiono na pozostałości po fundamentach historycznej bramy, które wyeksponowano i zabezpieczono. Jest to więc jedyne przejście podziemne we Wrocławiu, którego nie otynkowano czy nie wyłożono płytami.

Przeczytaj o przejściach podziemnych na trasie tramwaju 33 we Wrocławiu. Dowiedz się kiedy powstały i jak zostały zbudowane. Zajrzyj do galerii i zobacz jak wyglądają!

Natasza Urbańska o uprawie marchewki