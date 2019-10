Przejechał busem po psie, a sąd wypuści go z aresztu. Jeśli wpłaci 10 tysięcy!

Chodzi o 21-letniego Rafała B., który jadąc samochodem zabił psa, a film z tego zdarzenia wrzucił do sieci.

Do zdarzenia doszło 1 czerwca. Skandal wybuchł po tym, jak sprawca wrzucił film do sieci. Widać na nim jak kierowca busa kilka razy najeżdża leżącego na drodze psa. Robi to powoli, kilka raz wulgarnie komentując cierpienia zwierzęcia. Na końcu przejeżdżając autem po jego głowie.

Zawiadomiona została policja i organizacja Pogotowie dla Zwierząt. Szybko ustalono, że podejrzanym jest młody mężczyzna z wioski koło Sycowa. Został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd – na wniosek prokuratury - aresztował go na trzy miesiące.

Pod koniec sierpnia areszt został przedłużony na kolejne trzy miesiące. Ale tą decyzję kilkanaście dni temu zmienił wrocławski Sąd Okręgowy. Orzekł, że Rafał B. wyjdzie z aresztu jeśli wpłaci 10 tysięcy złotych kaucji. Zastosowano wobec niego również dozór policji.