Przegląd tygodnia we Wrocławiu, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Wrocław od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sieć sklepów LIDL zaczyna tuż po Bożym Ciele akcję wielkiej wyprzedaży. Od 12 czerwca zostały obniżone ceny ponad 100 artykułów. Przeceny będą sięgać nawet 80 proc. Sprawdź, jakie artykuły można będzie w Lidlu kupić taniej - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te produkty.

Które kąpieliska są otwarte we Wrocławiu 14.06.2020? Szukasz miejsca we Wrocławiu, gdzie można popływać? W Polsce kąpieliska są otwarte od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy sezon kąpielowy na Twoim ulubionym kąpielisku we Wrocławiu już się rozpoczął? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście. Jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach we Wrocławiu? Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk we Wrocławiu. Kąpielisko to świetny pomysł na schłodzenie się w upalny dzień. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk we Wrocławiu i okolicy.