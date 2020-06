Przegląd tygodnia we Wrocławiu, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 21.06 do 27.06.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „TOP 20. Tu zjesz najlepsze tosty i zapiekanki we Wrocławiu (ADRESY)”?

Przegląd tygodnia Wrocław od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 TOP 20. Tu zjesz najlepsze tosty i zapiekanki we Wrocławiu (ADRESY) Chrupiące, z ciągnącym się serem, z grzybami... Lubicie tosty i zapiekanki? We Wrocławiu robią najsmaczniejsze w całej Polsce. Oto 20 najlepszych lokali z zapiekankami i tostami zdaniem internautów z Google. Adresy przeczytajcie w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii. 📢 Tak wrocławianie wypoczywali w sobotę na kąpielisku Morskie Oko (ZDJĘCIA) Od soboty, 27 czerwca, otwarte są trzy kąpieliska we Wrocławiu – Morskie Oko, Glinianki i Kłokoczyce. Odwiedziliśmy Morskie Oko i przekonaliśmy się, że mimo słońca i upału tłumów nie ma.

📢 Oto aktorzy i aktorki, którzy urodzili się we Wrocławiu [ZOBACZ ZDJĘCIA] Zrobili ogólnopolską karierę, ich twarze i nazwiska znają miliony Polaków - dzięki rolom, które zagrali w popularnych serialach i kasowych filmach. W dowodzie osobistym, w rubryce miejsce urodzenia, mają wpisane: Wrocław. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, którzy aktorzy i które aktorki przyszli na świat we wrocławskich szpitalach. 📢 Sprawdzali, czy zamurowano jerzyki żywcem. Zamontują im budki lęgowe [AKTUALIZACJA] Firma budowlana, która naprawia dach w Szczawnie - Zdroju, zamurowała jerzyki żywcem. Latają tu, próbują dostać się do gniazd i tak strasznie piszczą... - zaalarmowała nas mieszkanka Szczawna - Zdroju. Sprawa zaczęła bulwersować także mieszkańców po tym, jak do internetu trafiły zdjęcia robotników naprawiających dach w Szczawnie-Zdroju. 📢 Wrocławskie restauracje sprzed lat. Pamiętacie je? (ZDJĘCIA) Choć w latach 50. we Wrocławiu było ponuro, a na patronów ulic wybierano takie persony jak Józef Stalin, to mieszkańcy mogli na chwilę zapomnieć o rzeczywistości i zabawić się na dancingu albo najeść się do syta w barach mlecznych.

📢 Od lipca znów podwyżki. Za te produkty będziemy płacić więcej. To efekt podwyższonego podatku VAT na niektóre produkty Od pierwszego lipca obowiązywać będzie nowa matryca VAT. Wiąże się to z tym, że za niektóre produkty przyjdzie nam zapłacić więcej, a za niektóre mniej. Co podrożeje od lipca 2020? 📢 Czy to już koniec serialu "Świat według Kiepskich"? (MNÓSTWO ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ) Kultowy serial Polsatu, który od ponad 21 lat (premiera odbyła się 16 marca 1999 roku) bawi Polaków zniknie z ekranów! - takie informacje pojawiły się w mediach. Na szczęście to tylko plotki. - Przez epidemię koronawirusa nie będziemy nagrywać w okresie letnim. Wracamy na plan w styczniu 2021 roku - mówi nam Renata Pałys (serialowa Helena Paździoch), wrocławska aktorka. W oczekiwaniu na nowych Kiepskich zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak przez lata zmieniali się bohaterowie tego filmu. Miłego oglądania.

📢 TOP 15. Oto ulubione plaże wrocławian nad Bałtykiem (CZAS DOJAZDU, NAJLEPSZA TRASA) Zapytaliśmy naszych Czytelników o ich ulubione plaże nad Bałtykiem. Oto one - szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii. Podaliśmy tam nazwę miejscowości, czas dojazdu do niej z Wrocławia i wybrane trasy. 📢 Wrocław. Zobacz, które kąpieliska i baseny na świeżym powietrzu są otwarte od soboty, 27.06.2020 (CENNIK BILETÓW) W sobotę, 27 czerwca, otwarcie sezonu letniego na wrocławskich kąpieliskach i basenach. Oto szczegóły 📢 Zatopione kamieniołomy kuszą turystów [ZDJĘCIA] To raj dla nurków, wspinaczy, piechurów, ale i osób, które w przyjemnym otoczeniu chciałyby cieszyć się urokami letniej pogody. Zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy polsko- niemieckiej docieramy do gór Königshain, gdzie zachwycają zalane kamieniołomy- dawna kopalnia granitu. To nie jedyna atrakcja tego miejsca.

📢 8-letnia dziewczynka wpadła pod samochód. Jej stan jest ciężki (ZDJĘCIA Z MIEJSCA WYPADKU) Straszny wypadek w Oleśnicy. 8-letnia dziewczynka wpadła pod samochód osobowy. Oto szczegóły tego zdarzenia. 📢 Trzy ciosy nożem w samo serce. Tak zginęła we Wrocławiu Miss Polski (KULISY MAKABRYCZNEJ ZBRODNI) Jarek krzyknął do żony: - On ma nóż! Agnieszka, nie wychodź z auta! Nie posłuchała. Wybiegła z auta, rzuciła się na plecy oprawcy męża, krzycząc: - Zostaw go! Jerzy L. odwrócił się i pięć razy uderzył miss nożem: trzy ciosy trafiły ją w serce i płuca. Agnieszka złapała się za brzuch. Przez palce ciekła jej krew. Usiadła w samochodzie, spuściła głowę. - Agnieszko, nie umieraj! - krzyczał jej mąż. Przeczytajcie reportaż o cudownym życiu i tragicznej śmierci Miss Agnieszki Kotlarskiej z Wrocławia.

📢 Mieszkańcy Wrocławia sprzed lat. Zobacz, jak kiedyś ubierali się i spędzali czas (UNIKATOWE ZDJĘCIA) Tadeusz Drankowski przez wiele lat, jako fotoreporter "Słowa Polskiego", zatrzymywał w kadrze zwykłe życie zwykłych wrocławian. Ten dziennikarz, fotografik, fotoreporter prasowy zmarł w 1991 roku. Zobaczcie Wrocław i wrocławian jego oczami... Oto unikatowe zdjęcia z archiwum "Gazety Wrocławskiej" 📢 Co zabrać nad morze? Tego nie będzie w hotelu i apartamencie z powodu epidemii! LISTA Jeśli wybieracie się nad morze, koniecznie sprawdźcie, co musicie zabrać ze sobą! Okazuje się, że w reżimie sanitarnym, narzuconym przez epidemię koronawirusa, z wielu rzeczy korzystać nie będziecie mogli. Co z parawanami, leżakami, naczyniami do gotowania, suszarką do włosów, pościelą itd.? Rozmawialiśmy z dwiema stacjami sanitarnymi i kilkoma właścicielami obiektów. Wiele zależy od podejścia właścicieli obiektów. Odpowiedź pod kolejnymi zdjęciami.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.