Przegląd sztuki Survival otwiera drzwi starego szpitala przy Traugutta. Mu już byliśmy w środku [FILM, ZDJĘCIA]

Idea powstania tu kompleksu szpitalnego sięga 1850 roku. Do początku XX wieku był wiele razy przebudowywany i ostatecznie zostało tam 10 budynków szpitalnych. Nowy właściciel, Okre Development nie wyklucza wyburzenia części zabudowy, więc podczas obecnej edycji przeglądu sztuki, prawdopodobnie będzie ostatnia okazję by zobaczyć tę szpitalną funkcję budynku. Później według zapowiedzi inwestora, powstaną tu apartamenty.

Wydarzenie artystyczne organizowane jest pod hasłem bardzo odpowiednim i dostosowanym do charakteru miejsca w jakim się dzieje, czyli “Piguły”. Określenie ma jednak wiele znaczeń. To między innymi metafora niebieskiej i czerwonej pigułki z kultowego filmu „Matrix” i nawiązanie do środków psychoaktywnych wywołujących odmienne stany świadomości.

“Piguła'' to także opowieść o historii feministek, a także kobiet, które szpital obsługiwały na samym początku jego powstania. Na tegorocznej edycji Survivalu przeplatają się instalacje audiowizualne, niektórych istotą jest jedynie dźwięk umiejscowiony w taki sposób, że wywołać może to niekiedy nawet lęk, co również odnosi się doskonale do działalności prowadzonej niegdyś w budynku. Dla równowagi pojawiły się odgrywane scenki, których zrozumienie chwilę zajmie i na pewno wywoła uśmiech.