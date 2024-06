Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.06.2024

Czy psy potrafią latać? Te które w ten weekend można zobaczyć w Parku Południowym zdecydowanie to umieją! Trwające właśnie zawody w dogfrisbee ściągnęły na Psią Łączkę wielu wrocławian. To już kolejna edycja konkursu, w trakcie którego można podziwiać uzdolnione czworonogi.

Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu.