Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.06.2024

Już po raz siódmy na Psim Polu odbędzie się Festiwal Podwórkowy CYRKOPOLE, największe we Wrocławiu święto sztuki nowego cyrku. To coroczne wydarzenie, organizowane w ramach Święta Wrocławia, przyciąga nie tylko lokalnych mieszkańców Psiego Pola, ale także miłośników cyrku z całego miasta i okolic.

W dniach 22-23 czerwca w Pałacu Gałów we Wrocławiu odbędzie się festiwal "Naturalnie Dbam o Zdrowie". To wyjątkowe wydarzenie poświęcone zdrowemu stylowi życia i naturalnym metodom dbania o ciało, umysł i duszę.

Już w najbliższy piątek wieczorem skwer przy Teatrze Muzycznym Capitol zapełni się miłośnikami muzyki i teatru, którzy zgromadzą się, by wspólnie celebrować kolejną edycję koncertu „Capitol od kuchni”. To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Wrocławia, po raz pierwszy miało miejsce w 2019 roku jako zwieńczenie sezonu teatralnego 2018/2019.

Wrocław, miasto znane z malowniczych krajobrazów i bogatej historii, oferuje wiele atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Jednak to, co wydarzy się 22 czerwca, przyciągnie uwagę nie tylko miłośników przyrody, ale także tych, którzy pragną przeżyć niezapomnianą przygodę. Nocny spływ pontonowy wzdłuż Bystrzycy, zwanej wrocławską Amazonką, to wyjątkowa okazja, by zobaczyć jedne z najpiękniejszych zakątków miasta w zupełnie nowym świetle.

Wrocław, miasto o bogatej historii i kulturalnym dziedzictwie, ponownie staje się areną wyjątkowych wydarzeń. Święto Wrocławia, obchodzone od 1992 roku, w tym roku wchodzi w swoją 32. edycję, oferując mieszkańcom i turystom bogaty program imprez, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów. Rozpoczynając się 24 czerwca, Święto Wrocławia będzie trwało do końca miesiąca, przyciągając uwagę szerokiej publiczności.