Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.03.2024

Prasówka Wrocław 14.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do tragedii doszło w jednym z wrocławskich przedszkoli, Kids&Co. Dwuletnia Solomia doznała bardzo ciężkich poparzeń ciała i w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mimo szybkiego udzielenia pomocy medycznej, dziewczynka ma liczne pęcherze i bardzo zniszczoną skórę. Trauma będzie jej towarzysza najpewniej do końca życia. Kto jest temu winny?