Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.06.2024

Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia 22 czerwca br. Ale miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych już mogą korzystać z wodnego parku zabaw Ninja Water Park i chłodzić się w wodzie. Działa też restauracje i pole dla kamperów. Już w najbliższy weekend uruchomione zostaną także ślizgawki. Po ubiegłorocznym remoncie zalew w Radkowie to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków nad wodą!

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu wyjaśnia okoliczności dramatycznej sprawy z Żarowa. Choć do wydarzeń doszło w listopadzie ub. roku, dopiero teraz ujrzały one światło dzienne. W przyszłym tygodniu, prokuratura zadecyduje, czy postawi zarzuty policjantom, czy też nie. Obecnie wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który włamał się do mieszkania konkubiny i zasnął upojony alkoholem. Kobieta wezwała policję. Policjanci nie zabrali mężczyzny, bo był tam zameldowany. Nie wezwali też karetki. Na drugi dzień mężczyzna nie żył.

To już pięć lat jak organizowane są kolejne inspirujące wydarzenie z cyklu "Zielono Mi", skierowane do miłośników dizajnerskich roślin i akcesoriów do aranżacji wnętrz w duchu Urban Jungle. Tym razem 15-16 czerwca organizatorzy zaoferują wyjątkowe rośliny, ceramikę, drobne meble i dekoracje do domu w przestrzeni Zajezdni Dąbie — Czasoprzestrzeń.

20 czerwca rozpocznie się cykl bezpłatnych seansów plenerowych „Lato na Pergoli”, stanowiący rozgrzewkę przed tegoroczną edycją festiwalu (18-28 lipca) oraz specjalnym wydarzeniem – pokazem Amadeus Live (20 lipca). Pergola przy Hali Stulecia, oraz Międzynarodowy Festiwal Filmowy mBank Nowe Horyzonty, od ponad 20 lat prezentujący piękno kina w całej jego różnorodności, łączą siły w tym roku. Zapraszamy na oficjalne otwarcie wakacyjnego sezonu z najlepszymi filmami, które skradły serca publiczności Nowych Horyzontów.