Przegląd prasy Wrocław 9.07.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Ed Sheeran powraca do Polski w ramach swojej trasy Mathematics! 16 sierpnia 2025 roku na Tarczyński Arena we Wrocławiu, brytyjski gwiazdor zagra w przyszłym roku jedyny koncert w naszym kraju. To wyjątkowe wydarzenie, na które bilety ruszą do sprzedaży 10 lipca 2024 roku o godzinie 9:00. Sheeran zaprezentuje swoje największe przeboje oraz utwory z najnowszego albumu „-” (Subtract).

W dniach 12-14 lipca na placu Wolności we Wrocławiu odbędzie się XIV Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych „Wrocław Cup 2024”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadzi drużyny z całego świata, by rywalizować w duchu sportowej walki i radości. Turniej rozpocznie się uroczystą paradą uczestników i kibiców, a mecze będą rozgrywane przez trzy dni. Wstęp wolny – dołącz do nas i wspieraj zawodników w ich drodze do sukcesu!