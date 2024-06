Przegląd prasy Wrocław 5.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi”?

Prasówka Wrocław 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc.

📢 Siemaszkowie pożegnali schronisko Samotnia. Na FB zamieścili zdjęcia wszystkich pomieszczeń. To dokumentacja i pamiątka dla turystów. Zobacz Rodzina Siemaszków pożegnała się z kultowym, karkonoskim schroniskiem Samotnia 15 maja. Teraz zamieściła na profilu facebookowym zdjęcia opuszczonych zdjęć. Możecie zajrzeć w każdy kąt schroniska od piwnic po strych i przekonać się, w jakim są stanie. To także okazja dla turystów, by po raz ostatni rzucić okiem na "starą" Samotnię. Komentarze bywalców nie pozostawiają złudzeń. Ciągle nie mogą odżałować, że Sylwia Siemaszko i Magda Siemaszko-Arcimowicz musiały opuścić schronisko.

📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu nocą jest podświetlona. Wygląda obłędnie! Uwaga, w dniu otwarcia wieży w Wałbrzychu, wejście jest za darmo W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa kultowej bajki Shrek opisując nową wieżę widokową w Wałbrzychu, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Sam prezydent miasta krytyki się nie boi, a w wywiadzie telewizyjnym zaznaczał nawet, że Wieża Eiffla - najsłynniejsza wieża Europy, też się na początku nie podobała! Nasza, nawiązuje do górniczej przeszłości, ma rdzawy kolor, który zwłaszcza jesienią pięknie będzie komponował się z otoczeniem, a nocą wygląda obłędnie. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 5.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybierasz się pociągiem na wakacje? Szykuj się na zmiany w rozkładzie jazdy Wraz z nadejściem lata 2023, PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadzają szereg zmian w rozkładzie jazdy, które z pewnością ucieszą miłośników podróży. Już od najbliższej niedzieli, 9 czerwca, pasażerowie korzystający z usług kolejowych zyskają nowe, atrakcyjne możliwości dotarcia z Wrocławia nad morze oraz na liczne festiwale. Czy to wakacyjny wypoczynek nad Bałtykiem, czy emocjonujące chwile spędzone na Pol’and’Rock Festival, kolej oferuje szybkie i wygodne połączenia, które umożliwią dotarcie do wybranych destynacji.

📢 Nowa droga na jednym z najszybciej rozwijających się wrocławskich osiedli. Ile będzie kosztować budowa? Wrocławski Lipa Piotrowska, osiedle które przeszło niesamowitą transformację z pól w jedno z najbardziej pożądanych miejsc do życia, stoi przed kolejnym ważnym krokiem w swoim rozwoju. Realizacja nowej drogi między ulicami Cynamonową a Pełczyńską ma nie tylko poprawić dostępność regionu, ale również przyczynić się do jeszcze większego komfortu mieszkańców. Kiedy możemy spodziewać się otwarcia tej drogi i jakie korzyści przyniesie ona dla osiedla? 📢 Banki wyprzedają swoje lokale! Trzeba zaglądnąć do portfela, ale cena i tak jest niższa niż zwykle W ostatnim czasie, banki takie jak Bank Pekao S.A, Santander, Bank PKO BP, i BNP Paribas zaczęły wyprzedawać swoje nieruchomości na Dolnym Śląsku. Oferty te obejmują zarówno budynki z lat 90., jak i wystawne kamienice w centrach miast. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej tym ofertom, analizując lokalizacje, zdjęcia, a także ceny nieruchomości. Zastanowimy się również, co stoi za tą tendencją do sprzedaży i jakie to może mieć konsekwencje dla rynku nieruchomości.

📢 "No i wylądował". Janusz Rewiński, znany jako Siara z "Kilera" nie żyje Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Rewińskiego, wybitnego aktora, satyryka, a także polityka, który odszedł 1 czerwca w wieku 74 lat. Rewiński, znany z niezapomnianych ról komediowych i epizodu jako poseł na Sejm, pozostawił po sobie bogate dziedzictwo artystyczne i polityczne. 📢 Kupuj Świadomie - Targi mody autorskiej w Zajezdni Dąbie - Czasoprzestrzeń. To Polskie ekologiczne produkty od lokalnych producentów! "Kupuj świadomie" to unikalne targi, na których można nabyć wyjątkowe kolekcje od polskich projektantów mody, naturalne kosmetyki z lokalnych manufaktur oraz oryginalne plakaty i grafiki stworzone przez uznanych artystów. Znajdziesz tu także rośliny, kwiaty i dekoracje do domu. Możesz skosztować i zakupić świeżo paloną kawę, delektować się pyszną czekoladą i ciastami, a także spróbować dań z kuchni z całego świata.

📢 Festiwal Jogi w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Będą koncerty, kiermasz oraz wykłady! Uniwersytet Wrocławski z radością ogłasza 3. edycję Festiwalu Jogi, która odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym. Wydarzenie oferuje niepowtarzalną okazję do praktykowania jogi w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Festiwal Jogi w Ogrodzie Botanicznym to doskonała okazja do pogłębienia praktyki jogi oraz wsłuchania się w pieśń natury. Będą koncerty, kiermasz oraz wykłady! 📢 Aleja Północna: Nowa arteria komunikacyjna Wrocławia. To ważny trakt dla wszystkich mieszkańców Wrocław od wielu lat oczekuje na realizację projektu drogowego, który ma na celu poprawę przepustowości ruchu w mieście. Mowa o Alei Północnej, 5,5-kilometrowej drodze, która stanie się istotnym elementem obwodnicy śródmiejskiej. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku, pod warunkiem ukończenia niezbędnych projektów. Ta inwestycja nie tylko usprawni ruch drogowy, ale również wpłynie na rozwój przestrzenny miasta.

📢 Zmarł Jan Szurmiej wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Składamy wyrazy współczucia Zmarł Jan Szurmiej. O jego śmierci poinformował Teatr Żydowski w mediach społecznościowych. „Dzisiaj odszedł od nas Jan Szurmiej. Całe swoje życie był z nami, a my z Nim. Na razie nie jesteśmy w stanie nic więcej napisać. Gołda Tencer wraz z całym zespołem Teatru Żydowskiego” – napisano na Facebooku. 📢 Znamy nazwisko nowej redaktor naczelnej Gazety Wrocławskiej i Gazety Lubuskiej W świecie mediów lokalnych nadchodzi nowe otwarcie. Maja Majewska, doświadczona dziennikarka i menadżerka, obejmie stanowisko redaktor naczelnej „Gazety Wrocławskiej” i „Gazety Lubuskiej” z dniem 24 czerwca 2024 r. Jej przejście na to stanowisko jest częścią większych zmian w Polska Press Grupie, która przeprowadza ambitną rekrutację na kierownicze stanowiska w mediach lokalnych i regionalnych. Ten ruch ma na celu nie tylko wzmocnienie pozycji obu gazet na rynku, ale również wprowadzenie świeżego spojrzenia na dziennikarstwo lokalne.

