Przegląd prasy Wrocław 23.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Wrocław szykuje się na wyjątkowy weekend pełen atrakcji i możliwości spędzenia czasu na różnorodnych wydarzeniach. Od 22 do 24 marca mieszkańcy oraz goście miasta będą mieli okazję uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych.

Do bezprecedensowej sytuacji doszło na S8 niedaleko Wrocławia. W samochodzie znajdowała się matka razem ze swoją niepełnosprawną córką. Zmierzali do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ale natrafili na blokujących drogę rolników. Podczas stania w korki, mała Zosia zaczęła się dławić. Na szczęście pomogli policjanci.

„DLACZEGO? DLACZEGO NIKT Z WAS NIE UDZIELIŁ PIERWSZEJ POMOCY??? Dlaczego nikt z was nie sprawdził, czy Piotrek oddycha i czy jest wyczuwalne tętno? Od razu założyliście że nie żyje? Na jakiej podstawie? Że sam jest sobie winien? Że wsiadł na motocykl?” – pisze w liście do naszej redakcji nasz czytelnik, świadek zdarzenia. Czy ktoś odpowie za śmierć motocyklisty?