Przegląd prasy Wrocław 13.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Prasówka Wrocław 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejna edycja wrocławskich potańcówek na placu Wolności przed nami. Tak bawią się wrocławianie! Zobaczcie zdjęcia Z radością ogłaszamy rozpoczęcie kolejnego sezonu Potańcówek Wrocławskich na pl. Wolności! Te bezpłatne zabawy taneczne w samym sercu miasta stanowią doskonałą okazję do wspólnego spędzania letnich wieczorów. Sprawdź harmonogram potańcówek i dołącz do fantastycznej imprezy z pozytywnie zakręconymi ludźmi.

📢 Dzika Uczta - 15-16 czerwca w Czasoprzestrzeni odbędzie się zlot food trucków Już w ten weekend, 15-16 czerwca, będziecie mogli udać się w kulinarną podróż dookoła świata. A to dzięki zlotowi food trucków "Dzika Uczta" w Czasoprzestrzeni. Na głodnych będą czekać dania kuchni azjatyckiej, meksykańskiej, tureckiej. Smakołyki dla siebie znajdą zarówno miłośnicy słodkości, mięsnej uczty, a także weganie i wegetarianie.

📢 Rzeź zwierząt koło Kłodzka i Wałbrzycha. Rolnicy domagają się policzenia wilków. Watahy coraz częściej atakują na Dolnym Śląsku Doniesienia i zdjęcia z Dolnego Śląska są drastyczne. Wilki znowu zaatakowały koło Kłodzka. W Radochowie zabiły 14 wyjątkowych owiec z rodowodem. Kilka dni wcześniej w Jaszkowej Dolnej zagryzły całe stado - 30 sztuk. Są doniesienia o kolejnych zagryzionych koniach, tym razem wczoraj w Złotym Stoku. Koło Wałbrzycha w Czarnym Borze odnotowano kolejne ataki. Wilki wytrzebiły niemal wszystkie muflony na Dolnym Śląsku. Z populacji liczącej kilkaset sztuk, zostało kilka, może kilkanaście! Gospodarze są wściekli, żądają wraz z Izbą Rolniczą monitorowania populacji wilczych gromad i zmiany przestarzałych przepisów prawa.

Prasówka 13.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjanci z Dolnego Śląska oddali hołd Mateuszowi Sitko, zabitemu żołnierzowi, który strzegł polsko-białoruskiej granicy Dzisiaj o godzinie 12:00 policjanci z całego Dolnego Śląska oddali hołd Mateuszowi Sitko, żołnierzowi który padł ofiarą bandyckiego ataku na granicy polsko - białoruskiej. To wyraz solidarności służb mundurowych, które dbają o bezpieczeństwo na terenie Polski. W całym kraju od wielu dni mieszkańcy zapalają znicze ku pamięci poległego żołnierza.

📢 Nie do pomyślenia! Sołtyska jednej wsi na Dolnym Śląsku znęcała się nad psem. Sąd zmienił karę dla kobiety W małej wsi Wirki na Dolnym Śląsku doszło do poruszającego wydarzenia, które wstrząsnęło opiniami publicznymi na temat traktowania zwierząt. Teresa M., sołtys tej wsi, została oskarżona o znęcanie się nad psem, który według relacji świadków, był ciągnięty za samochodem. Ta historia, która wydobyła się na światło dzienne w 2021 roku, doprowadziła do prawnych konsekwencji dla Teresy M. Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję o zmianie jej kary z roku więzienia na dozór elektroniczny. 📢 Orest Lenczyk nie żyje. Legenda Śląska Wrocław miała 81 lat W środowisku piłkarskim nastał czas żałoby po tym, jak we wtorek, 11 czerwca, dotarła do nas wiadomość o śmierci Oresta Lenczyka. W Krakowie, w wieku 81 lat, odszedł człowiek, który przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych trenerów w Polsce. Lenczyk, zdobywca dwukrotnie mistrzostwa Polski z Wisłą Kraków i raz ze Śląskiem Wrocław, pozostawił po sobie bogate dziedzictwo i niezatarte ślady w historii polskiej piłki nożnej. Jego ostatnim miejscem pracy było Zagłębie Lubin, gdzie w sezonie 2013/2014 prowadził zespół w 30 meczach. O odejściu trenera poinformował świat jego były podopieczny, Łukasz Gikiewicz.

📢 Ta postać to kwintesencja czystego szczęścia w życiu. Gracz Lotto wygrał we Wrocławiu fortunę Wrocławski mieszkaniec, który zdecydował się na zakup losu metodą "chybił trafił" w lokalnej galerii handlowej, nie spodziewał się, że jego życie zmieni się z dnia na dzień. Wygrana główna w grze Ekstra Pensja Lotto, która zapewnia mu 5000 złotych miesięcznie przez najbliższe 20 lat, to dowód na to, że szczęście może uśmiechnąć się do każdego.

📢 W samo południe we Wrocławiu zabrzmią syreny. Jaka jest tego przyczyna? W środę, 12 czerwca, Polska zatrzyma się na moment, aby oddać hołd sierżantowi Mateuszowi Sitku, żołnierzowi, który zmarł po ataku nożownika na granicy polsko-białoruskiej. W całym kraju, dokładnie o godzinie 12:00, włączone zostaną syreny samochodów strażackich, policyjnych oraz Straży Granicznej. Jest to wyraz solidarności i pamięci o bohaterze, który oddał życie w obronie granic naszego kraju.

📢 25-lecie Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Będzie nowa filia uczelni w Świdnicy i Kłodzku! Zdjęcia z uroczystości Jubileusz 25-lecia Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, wcześniej funkcjonującej przez lata jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Uroczystości zorganizowano w Filharmonii Sudeckiej. Było mnóstwo ciepłych słów i życzeń oraz wyróżnienia dla grona wykładowców, administracji i studentów. Ogłoszono również, że uczelnia będzie miała dwie nowe filie w Świdnicy i Kłodzku. 📢 XI Festiwal Kwiatów w Żmigrodzie to uczta dla zmysłów. Czekają na Was koncerty, warsztaty, konkursy i wiele innych. Zobaczcie zdjęcia! Coroczny Festiwal Kwiatów w gminie Żmigród przyciąga miłośników kwiatów i roślin, oferując prawdziwą ucztę dla zmysłów. Uczestnicy mają okazję podziwiać setki begonii, hortensji, niecierpków, lobularii, surfinii, petunii, pelargonii, mecardonii oraz unikalne gatunki drzew i krzewów.

📢 Strefy kibica Euro 2024 we Wrocławiu. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z meczów Polski i inne spotkania turnieju Wrocławscy kibice piłki nożnej już wkrótce będą obchodzić swoje święto - rozpoczyna się Euro 2024. To doskonała okazja, by spędzić ten czas z przyjaciółmi i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Gdzie we Wrocławiu można będzie obejrzeć transmisje z Euro 2024? Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie, by doświadczyć niezapomnianych sportowych chwil.

📢 Zabytkowe wiadukty w Wałbrzychu i Jeleniej Górze będą remontowane za 125 mln zł. Pociągi z Wrocławia do stolicy Karkonoszy pojadą szybcie Dzięki pracom, które PKP PLK przeprowadzi w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i okolicy, pociągi z Wrocławia w Karkonosze dotrą szybciej. Za 125 mln zł wyremontowane zostaną cztery wiadukty w Wałbrzychu, w tym najstarszy z 1860 roku, dwa historyczne, 130-letnie mosty nad rzeką Bóbr i osiem przejazdów kolejowo-drogowych między Wałbrzychem i Jelenią Górą. Pieniądze na ten cel pozyskano z KPO, umowa na realizację prac jest już podpisana.

