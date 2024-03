Przegląd prasy Wrocław 12.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Prasówka Wrocław 12.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wrocławskie neony przy ul. Ruskiej 46 to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc we Wrocławiu. Niestety od jakiegoś czasu nie świecą już takim blaskiem, co kiedyś. Coraz więcej żarówek jest poprzepalanych, czasami ciężko zrobić nawet atrakcyjne zdjęcia. Właściciel tego miejsca toczy spór z miastem. Czy to koniec tego kultowego miejsca?