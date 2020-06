Przegląd prasy 9.06.2020 Wrocław, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej we Wrocławiu.

📢 TOP 12. Ogródki działkowe na sprzedaż we Wrocławiu (CENA, LOKALIZACJA) Działki rekreacyjne nazywane też ogródkami działkowymi na ROD (Rodzinne Ogrody Działkowe) cieszą się wielkim wzięciem we Wrocławiu. Wiele osób chce mieć kawałek zieleni w mieście, zwłaszcza po ostatnim okresie, kiedy zamknięci w domach, z zakazem wstępu do lasów i parków, byliśmy spragnieni kawałka ziemi, na którym moglibyśmy zaczerpnąć świeżego powietrza (bez maseczki). Działki nie można kupić, można ją wynająć od ROD (ale poprzedniemu "właścicielowi" trzeba zwrócić koszty nasadzeń - drzewka, krzewy, kwiatki, oraz zapłacić za np. domek czy studnię). Jaki jest koszt? Oj, niekiedy to cena samochodu... Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii

📢 Wrocław. Dzik zaatakował niedaleko galerii Magnolia Park (ZOBACZ ZDJĘCIA) Oto szczegóły zdarzenia, podczas którego polała się krew...

📢 TOP 15. Najlepsze piekarnie we Wrocławiu (RANKING INTERNAUTÓW) Lubicie zapach świeżego chleba? Albo dźwięk krojonej, chrupiącej bułki? Zobaczcie, gdzie we Wrocławiu można kupić pyszne, świeże pieczywo. Oto najlepsze piekarnie we Wrocławiu według internautów z Google. Szczegóły i adresy piekarni w opisach pod zdjęciami w naszej galerii. 📢 Aquapark we Wrocławiu obniża ceny (CENNIK, GODZINY OTWARCIA) W związku ze zmianą obowiązujących przepisów, Aquapark wraca do starego cennika. Ta wiadomość ucieszy szczególnie osoby, które w parku wodnym lubią spędzić cały dzień. Od najbliższej środy w Aquaparku będziemy mogli spędzić cały dzień i skorzystamy ze wszystkich stref. Do sprzedaży powracają bilety na cały dzień, na 3 godziny oraz wszystkie karnety. 📢 Głogowscy saperzy pomagali rozbroić podwodny arsenał z dna jeziora. ZDJĘCIA Żołnierze z patrolów saperskich 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie w ostatnich dniach, wraz z saperami z innych jednostek brali udział w akcji podejmowania pocisków rakietowych z dna jeziora w województwie Lubuskim.

📢 Wrocław. Nowe przedszkole i żłobek w... biurowcu przy ul. Krakowskiej. Otwarcie już w przyszłym roku Ogólnopolski operator przedszkoli Fair Play otworzy swoją placówkę we wrocławskim kompleksie biurowym Krakowska 35 realizowanym przez ATAL Business Centers – działającą na rynku komercyjnym markę ogólnopolskiego dewelopera ATAL. Przedszkole i żłobek uruchomione zostaną wiosną 2021 roku, kiedy to planowane jest oddanie biurowca do użytku. Placówka posiadać będzie własny teren rekreacyjny w zielonym otoczeniu i będzie mogła przyjąć blisko 100 dzieci.

📢 Chcesz wybudować dom pod Wrocławiem? Szukasz ładnej, a taniej działki? Oto nasze propozycje (TOP 15 DZIAŁEK) W powiatach położonych w promieniu do 25 km od stolicy Dolnego Śląska można znaleźć działkę budowlaną kosztującą poniżej 100, a nawet 50 tysięcy złotych. Oto najkorzystniejsze obecnie oferty znajdujące się w serwisie gratka.pl. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii zdjęć. Zobacz! 📢 TOP 15. Oto najlepsze sklepy rowerowe we Wrocławiu (OPINIE INTERNAUTÓW) W czasie koronawirusa sklepy rowerowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Nie chcemy jeździć autobusami i tramwajami - wolimy sami, na rowerze, na świeżym powietrzu. Zdrowo. Oto 15 najwyżej ocenianych (przez internautów na Google) sklepy rowerowe w stolicy Dolnego Śląska.

